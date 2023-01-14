Военное обозрение

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  • tsan tsan
    Да, ничего от украинских разведжчиков не скроешь. И как только они догадались, что российские войска собираются Донба...Украинская развед...
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    Козлы, вы там все.Украинская развед...
  • Людмила
    😛 готовьтесь к могилизации !В Киеве в подъезд...

День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

О том, что музыка напрямую влияет на эмоциональный фон человека, сказано уже достаточно много. Например, определенные ритмы способны мобилизовать нашу внутренние силы и поднять волевой дух.

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