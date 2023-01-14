День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

О том, что музыка напрямую влияет на эмоциональный фон человека, сказано уже достаточно много. Например, определенные ритмы способны мобилизовать нашу внутренние силы и поднять волевой дух.
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