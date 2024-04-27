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Суарес надеется подраться с Чжан на UFC 306: «Выступить на «Сфере» было бы великолепно»

Турнир состоится 16 сентября на арене «Сфера» в Лас-Вегасе, штат Невада. Ивент будет приурочен ко дню независимости Мексики.

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