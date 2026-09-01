Волонтёры напомнят школьникам правила безопасности в городском транспорте. В акции, которая продлится в течение первой учебной недели, примут участие более 20 человек, которые будут дежурить на остановках столицы.
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