Бавария разгромила Оснабрюк 4:1 в Кубке Германии

В матче 1/32 финала Кубка Германии мюнхенская "Бавария" победила "Оснабрюк" со счетом 4:1. Гарри Кейн отметился дублем, забив на 18-й и 86-й минутах.
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