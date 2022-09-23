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«Долго ждали этого момента»: Жительница ДНР одна из первых проголосовала на референдуме в Симферополе

«Долго ждали этого момента»: Жительница ДНР одна из первых проголосовала на референдуме в Симферополе

Жительница ДНР Тамара Сафиулина одна из первых проголосовала на референдуме в Симферополе. «После референдума будем жить мирно.

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