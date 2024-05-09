🔥 Жители и гости Севастополя могут разместить портреты героических предков на «Стене Памяти» В этом помогают волонтёры.
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🔥 Жители и гости Севастополя могут разместить портреты героических предков на «Стене Памяти» В этом помогают волонтёры.