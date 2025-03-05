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Reuters узнало о риске исключить Грина из конгресса после срыва выступления Трампа

Reuters узнало о риске исключить Грина из конгресса после срыва выступления Трампа

Нижняя палата конгресса США может вынести конгрессмену от Демократической партии из Техаса Элу Грину резолюцию порицания после его попыток сорвать выступление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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