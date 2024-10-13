Бивол заявил, что хочет провести реванш с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол потерпевший поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе от Артура Бетербиева, в ходе пресс-конференции после боя заявил, что хотел бы провести реванш, хотел бы получить этот шанс.
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