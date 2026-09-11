Психолог Орлова заявила, что перфекционизм блокирует стратегическое мышление

В современном обществе перфекционизм все чаще рассматривается не как достоинство, а как серьезное психологическое бремя.
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