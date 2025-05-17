Эксперт считает невозможным совместное управление Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Совместное управление с кем-либо или под чьим-то присмотром Запорожской АЭС, которая является собственностью России и находится на территории РФ, со всех точек зрения является невероятным и невыполнимым, сказал РИА Новости советник главы Крыма, депутат заксобрания … .