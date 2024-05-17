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Так работает Путинская система, или... почему оппозиция раздражена обновленным кабинетом Мишустина...

Так работает Путинская система, или... почему оппозиция раздражена обновленным кабинетом Мишустина...

Когда советская машина сломалась в силу внутренних причин, диссиденты приписали себе великую победу.

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;...Путин на втором этапе своего правления (2012-2024), очевидно, сделал ставку на &quot;молодых технократов&quot; вроде Мишустина и Алиханова....&quot; ©  - ну Алиханов ладно, но Мишустин &quot;молодой&quot; только относительно Путина 😉 Он скорее &quot;нужный в каждой менеджерской системе умный евреец&quot;.... )))  А в целом аффтора читать забавно, хотя конечно очевидно, что эти его фантазии к реальности имеют отношение на ноль целых и ноль десятых отношение к реалу (ну можем сотые к ней могут иметь отношение))
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