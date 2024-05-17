Когда советская машина сломалась в силу внутренних причин, диссиденты приписали себе великую победу.
Так работает Путинская система, или... почему оппозиция раздражена обновленным кабинетом Мишустина...
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Sergiy Che
"...Путин на втором этапе своего правления (2012-2024), очевидно, сделал ставку на "молодых технократов" вроде Мишустина и Алиханова...." © - ну Алиханов ладно, но Мишустин "молодой" только относительно Путина 😉 Он скорее "нужный в каждой менеджерской системе умный евреец".... ))) А в целом аффтора читать забавно, хотя конечно очевидно, что эти его фантазии к реальности имеют отношение на ноль целых и ноль десятых отношение к реалу (ну можем сотые к ней могут иметь отношение))
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20 час.
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