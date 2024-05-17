Так работает Путинская система, или... почему оппозиция раздражена обновленным кабинетом Мишустина...

Sergiy Che

"...Путин на втором этапе своего правления (2012-2024), очевидно, сделал ставку на "молодых технократов" вроде Мишустина и Алиханова...." © - ну Алиханов ладно, но Мишустин "молодой" только относительно Путина 😉 Он скорее "нужный в каждой менеджерской системе умный евреец".... ))) А в целом аффтора читать забавно, хотя конечно очевидно, что эти его фантазии к реальности имеют отношение на ноль целых и ноль десятых отношение к реалу (ну можем сотые к ней могут иметь отношение))