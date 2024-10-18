Еще один дом построили в ЖК «Три Квартала» в Ленинском округе

Новый дом построили в жилом комплексе «Три квартала» в Ленинском округе. Туда переедут 282 семьи. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь 18-этажного здания превысила 15,7 тысячи квадратных метров.
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