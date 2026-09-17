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У ColorOS уже более 770 млн активных пользователей. ColorOS 17 выйдет на Oppo, OnePlus и Realme

У ColorOS уже более 770 млн активных пользователей. ColorOS 17 выйдет на Oppo, OnePlus и Realme

Прошивка охватывает более 90 стран и регионов На презентации ColorOS Тан Кай, президент подразделения разработки программного обеспечения Oppo, объявил, что число активных пользователей ColorOS по всему миру превысило 770 миллионов, охватив более 90 стран и регионов.

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