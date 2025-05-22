Кобяков: зарубежные предприниматели хотят сотрудничать с Россией в 2025

Советник президента России и ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков заявил, что опасения иностранных компаний по поводу работы в России вполне объяснимы.
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