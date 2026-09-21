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В Италии оппозиционная партия официально взяла курс на отказ от военной помощи Киеву

В Италии оппозиционная партия официально взяла курс на отказ от военной помощи Киеву

В Италии оппозиционное и евроскептическое «Движение 5 звезд» в своей новой программе закрепило курс на отказ от продолжения поставок оружия Украине.

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