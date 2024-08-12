Google AdSense полностью уходит из РФ — аккаунты российских пользователей будут де...

Google AdSense полностью уходит из РФ — аккаунты российских пользователей будут деактивированыСервис контекстной рекламы Google AdSense принял решение полностью свернуть деятельность в Рунете и отключить учётные записи пользователей из России.
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