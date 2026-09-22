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Регионы России

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Жители Москвы и Подмосковья чаще всего сталкивались с мошенническими звонками летом 2026 года

Жители Москвы и Подмосковья чаще всего сталкивались с мошенническими звонками летом 2026 года

Согласно информации сервиса «МТС Защитник», на две основные категории мошеннических звонков пришлось 25% всех подобных вызовов в столичном регионе.

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