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14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России. 7-9 функционеров выступают против, 12-14 заняли выжидательную позицию (Sport24)

14-16 членов Совета ФИФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры. Об этом сообщает Sport24.

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