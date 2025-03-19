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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби обошел Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1670). Он на 4-м месте в истории, в топ-3 – Хоу, Айзерман и Лемье

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (2:4). На его счету 74 (24+50) очка в 68 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».

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