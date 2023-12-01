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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руди Гобер: «Если Таунс будет бросать из угла, то «Вулвз» будут набирать по 150 очков. Но придержим это до финала»

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер рассказал, как сказывается на игре команды прогресс Карла-Энтони Таунса в реализации дальних бросков.

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