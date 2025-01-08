ВСУ потеряли более 290 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли более 290 военных за сутки на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. «За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — сообщили в министерстве.
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