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ВСУ потеряли более 290 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли более 290 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли более 290 военных за сутки на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. «За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — сообщили в министерстве.

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