ВСУ потеряли более 290 солдат за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли более 290 военных за сутки на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. «За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия», — сообщили в министерстве.