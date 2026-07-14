Над девятью областями Украины объявлена воздушная тревога

В девяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской областях, а также в отдельных районах Харьковской и Днепропетровской областей.