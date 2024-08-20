Индийский истребитель пятого поколения: без России не взлетит

Итак, сперва поговорим об истребителе, а потом о России. Что касается истребителя, то тут все просто: после недолгих дебатов соответствующий комитет Кабинета министров Индии одобрил продолжение работ по созданию индийского истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который должен в будущем стать воздушной опорой ВВС и ВМС Индии.