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Индийский истребитель пятого поколения: без России не взлетит

Индийский истребитель пятого поколения: без России не взлетит

Итак, сперва поговорим об истребителе, а потом о России. Что касается истребителя, то тут все просто: после недолгих дебатов соответствующий комитет Кабинета министров Индии одобрил продолжение работ по созданию индийского истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который должен в будущем стать воздушной опорой ВВС и ВМС Индии.

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