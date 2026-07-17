🍷 С сегодняшнего дня в Омске запрещают продажу алкоголя и энергетиков. Правда, только в тех местах, где пройдут мероприятия к Дню города.
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🍷 С сегодняшнего дня в Омске запрещают продажу алкоголя и энергетиков. Правда, только в тех местах, где пройдут мероприятия к Дню города.
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