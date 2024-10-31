Оскорблявшая целые страны Анналена Бербок опозорилась на весь мир: видео посмотрели миллионы человек

Немецкий МИД не давал комментариев до самого вечера, а журналисты принялись вычислять, кто так вызывающе проигнорировал Бербок REUTERS 486,7 тыс прочтений Вчера В соцсетях, а потом и во множестве СМИ завирусилось видео: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок спускается из служебного самолета по трапу с красной ковровой дорожкой и… оказывается в одиночестве.