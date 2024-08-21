Ученые обнаружили, важный этап развития мозга у детей в возрасте 16 месяцев

Исследователи из Университета Бристоля (Universities of Bristol) и Университета Оксфорда (Oxford University) обнаружили, что у 16-месячных детей задействуется больше областей мозга для развития таких когнитивных навыков, как тормозной контроль.
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