Убийца и воровка из Красноярска рассказала правду про женскую колонию

34-летняя Татьяна Емельянова — преступница-рецедивистка. Она провела 10 лет в заключении. Ее криминальный путь начался с кражи, потом случилось непредумышленное убийство, после долгой отсидки она взялась за разбой.
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