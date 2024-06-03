АвтоВАЗ возобновит производство универсала Lada Granta Cross

Серийное производство практичной версии Granta стартует в Тольятти через неделю, 10 июня. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на источники, близкие к заводу.
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