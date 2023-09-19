Закон, порядок, государство

779 подписчиков

В Смоленской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже свыше полумиллиона рублей с топливной карты организации

В дежурную часть межмуниципального отделения МВД России «Велижское» поступило заявление представителя компании из другого региона, специализирующейся на грузоперевозках, о хищении денежных средств с топливной карты, принадлежащей организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх