В Смоленской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже свыше полумиллиона рублей с топливной карты организации

В дежурную часть межмуниципального отделения МВД России «Велижское» поступило заявление представителя компании из другого региона, специализирующейся на грузоперевозках, о хищении денежных средств с топливной карты, принадлежащей организации.
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