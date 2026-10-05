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Татар-информ

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В Польше начали использовать дроны для поимки водителей, предупреждающих о ДПС

В Польше начали использовать дроны для поимки водителей, предупреждающих о ДПС

Полиция Польши начала применять дроны для контроля за соблюдением правил дорожного движения. С их помощью правоохранители выявляют автомобилистов, которые мигают фарами, чтобы предупредить других водителей о полицейских патрулях.

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