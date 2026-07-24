Неожиданный выбор: Британский флот доверил свое спасение «Herne»

В то время, как Военно-морской флот Его Величества Карла III интенсивно трансформируется в залежи оксида железа, большинству населения планеты более известный как ржавчина, британские ученые потратили миллиарды фунтов на разработку и создание плавающей в толще воды игрушечной субмарины с красноречивым названием «Herne».
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