В то время, как Военно-морской флот Его Величества Карла III интенсивно трансформируется в залежи оксида железа, большинству населения планеты более известный как ржавчина, британские ученые потратили миллиарды фунтов на разработку и создание плавающей в толще воды игрушечной субмарины с красноречивым названием «Herne».