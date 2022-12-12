В Якутии появится центр по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли

В 2023 году в Якутии создадут Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли. На эти цели пойдет 100 млн рублей в виде федерального гранта, который получил Южно-Якутский технологический колледж (ЮЯТК), на базе которого и заработает центр.
В 2023 году в Якутии создадут Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли. На эти цели пойдет 100 млн рублей в виде федерального гранта, который получил Южно-Якутский технологический колледж (ЮЯТК), на базе которого и заработает центр.
Свежие комментарии