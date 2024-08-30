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Политика как она есть

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Расклады. Крупными мазками

Расклады. Крупными мазками

Давайте пройдёмся по геополитическим раскладам на сегодняшний день. Крупными мазками.Итак, вторжение остатков ВСУ на окраину Курской области (вот так это правильно и объективно описывать, а не вот это вот всё истеричное) похоронило все разговоры про «давайте договариваться».

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