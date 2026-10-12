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Запрет на ношение хиджабов в школах привёл к протестам в Азербайджане

Запрет на ношение хиджабов в школах привёл к протестам в Азербайджане

В Азербайджане начались протесты после законодательного запрета на ношение хиджабов в школах. После того как в стране ввели единую школьную форму, на законодательном уровне был введен запрет на использование любых элементов одежды, противоречащих принципу светского хара.

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