Запрет на ношение хиджабов в школах привёл к протестам в Азербайджане

В Азербайджане начались протесты после законодательного запрета на ношение хиджабов в школах. После того как в стране ввели единую школьную форму, на законодательном уровне был введен запрет на использование любых элементов одежды, противоречащих принципу светского хара.
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