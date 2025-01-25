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Политический вестник

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Путин поможет Трампу принять правильное решение

Путин поможет Трампу принять правильное решение

Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным "немедленно" — при этом снова сославшись на готовность российского президента: "Судя по тому, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы отправимся, как только сможем".

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Валерий Юмашев
он ждет,когда ВВПутин пприползет...
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