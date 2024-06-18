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На какие шиши Рим стал великим

На какие шиши Рим стал великим

﻿﻿Владимир Герасименко (@Woolfen). на днях @ period7 задал вопрос о том, какой доход позволил Риму возвыситься и построить все эти красивые руины, которые мы видим (На каких доходах возникла Римская империя?).

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