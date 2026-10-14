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«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» в матче четвёртого тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча на стадионе «Анжи-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу петербуржцев.

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