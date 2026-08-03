❗️ Четыре человека погибли при атаке дронов на Геленджик. Среди них ребёнок. Ещё 12 человек пострадали.
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❗️ Четыре человека погибли при атаке дронов на Геленджик. Среди них ребёнок. Ещё 12 человек пострадали.
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