Три неудобных вопроса про «мужское воспитание»

«Женщина не может воспитать настоящего Мужчину в одиночку. Что бы мальчик стал действительно настоящим Мужчиной, ему необходимо общение с настоящим Мужчиной! Так уж создан Мир!» «Мать-то, конечно, может делать разные наставления сыну, но ведь вы понимает, что все это будет по-женски.