Депутат ГД Шеремет призвал Шольца покаяться перед РФ и ее народом

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет обратился к лидеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу с призывом опросить у Российской Федерации и её населения прощения за то, что разжигал бушующее на украинской территории противостояние.
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