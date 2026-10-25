Лидеры стран ЕС не знают, чем тушить пожар, расползающийся по континенту, и поэтому просто собачатся между собой Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Кирилл Озимко На саммите лидеров стран ЕС прошли «ужасные» дебаты по вопросам миграции, «недостойные заседания Европейского совета», сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
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Уже спасали, может хватит.
Меня как гражданина России Европа мало волнует. Вопрос незаконной миграции в России стоит тоже очень остро. И возможны всякие проблемы на этой почве