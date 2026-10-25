Лидеры стран ЕС не знают, чем тушить пожар, расползающийся по континенту, и поэтому просто собачатся между собой Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Кирилл Озимко На саммите лидеров стран ЕС прошли «ужасные» дебаты по вопросам миграции, «недостойные заседания Европейского совета», сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.