Маринованные кабачки – отличный вариант для домашней заготовки на зиму. Однако если год урожайный, банок может получиться так много, что закуска надоест.
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