Экс-мэра Тбилиси могут посадить за перекрытие автомагистрали

Обвинение по уголовной статье «Попытка блокирования стратегического или особо важного объекта» было предъявлено восьми участникам протестной акции, в том числе бывшему мэру Тбилиси Георгию Угулава, 4 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.
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