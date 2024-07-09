❗️ В Госдуме поддержат законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Госдуме поддержат законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.