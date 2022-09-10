Максим Галкин показал обнаженную «пятую точку» зрителям

Когда мой утренний сладкий сон прервал телефонный звонок от подруги из Канады, то я подумала, что это шутка… Что именно? Леночка Фрумин-Ситникова, да, тот самый театральных критик, спокойно заявила – «Хочешь голую «пятую тоску Галкина посмотреть?» Если честно, то особого желания смотреть на мужские телеса не было, но было интересно – почему супруг Аллы Борисовны снял портки? Далеко не секрет, что г-н Галкин из кожи вон лезет, чтобы съязвить по поводу России… Видимо, свежий воздух Австралии и свобода так вскружила голову юмористу, что он решил показать оголенный зад зрителям, когда его на выступлении спросили – «Вы не опасаетесь, что у вас в России могут «конфисковать» замок «Грязь»?» Нет, Максимка не боится – об этом и сказал, и даже показал – снял портки на сцене со словами – «вот вам, а не замок!» На эту выходку с юмором отреагировала моя приятельница Леночка Фрумин-Ситникова: «Голая ж.