«Образовательный десант» из полицейских и волонтеров продолжает работу в липецких школах

В рамках реализации интерактивного проекта «Образовательный десант» полицейские УМВД России по Липецкой области совместно с волонтерами Совета лидеров региона, руководит которым член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области Сергей Бундесов, рассказывают школьникам об их гражданских правах, о том как уберечься от мошенников, кибербуллинга и экстремизма.