Эксперт призвал не ждать от Запада смены стратегии после теракта в Донецке

Прошедшее по запросу России специальное заседание Совбеза ООН по Украине после удара ВСУ по рынку в Донецке не заставит Запад сменить свою стратегию, заявил в беседе с "Известиями" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.