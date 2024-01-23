Эксперт призвал не ждать от Запада смены стратегии после теракта в Донецке

Прошедшее по запросу России специальное заседание Совбеза ООН по Украине после удара ВСУ по рынку в Донецке не заставит Запад сменить свою стратегию, заявил в беседе с "Известиями" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
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