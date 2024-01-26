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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Эксперты НОМ выяснили настроение россиян накануне президентских выборов

Эксперты НОМ выяснили настроение россиян накануне президентских выборов

МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Основные запросы и ожидания народа накануне президентской кампании страны обсудили эксперты НОМ на дискуссии «Общественный запрос, что беспокоит избирателей?» в рамках Всероссийского экспертного форума, открывшегося на выставке «Россия».

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