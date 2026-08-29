Завтра похолодание до +10 ночью и +20 днём

Завтра ночью похолодает до +10 градусов, а днём будет до +20. Как изменится погода дальше? Переходите читать!Сегодня, 29 августа, температура воздуха порадует жителей города +19 градусов.
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