Эксперт назвал место, откуда беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Эксперт раскрыл наиболее вероятные направления, откуда дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область.В ночь на 1 сентября над Ленинградской областью сбили 52 украинских беспилотника.
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