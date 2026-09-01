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Царьград

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Эксперт назвал место, откуда беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Эксперт назвал место, откуда беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область

Эксперт раскрыл наиболее вероятные направления, откуда дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область.В ночь на 1 сентября над Ленинградской областью сбили 52 украинских беспилотника.

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